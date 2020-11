Falta la vacuna contra la estupidez

Estamos pasando, te diría, una gran luna de miel con todas estas medidas dispuestas en el marco del DISPO y ojalá esto pueda continuar, todo va a depender del comportamiento que tengamos; no hay que aflojarse, no hay que pensar que ya todo pasó.

En ese orden se puede observar que en Europa hay una segunda ola, hay que ver qué puede pasar cuando comiencen a funcionar los vuelos y llegue gente de Europa a la Argentina. Esto es, estamos viviendo un proceso que es mundial así que tenemos que seguir en la misma tesitura, hay que seguir cuidándonos y ello va a venir bien a todos. Mientras tanto, seguiremos esperando la vacuna, que ahora no es solo la rusa sino la de Oxford.

Hay algunos que hacen marcha antivacunas. Me pregunto, ¿a quién se le ocurre hacer una marcha, ya sea en contra o a favor? Estamos locos, debiera contarse con una vacuna contra la estupidez.

En medio de una pandemia, ¿a quién se le ocurre hacer una manifestación contra la vacunación? Amigo, estás loco; si no querés ponértela, no lo hagas, pero no salgas a decirle a otra gente que no se la ponga. Hay que dejar en libertad de conciencia a cada uno para que haga lo que cree que tiene que hacer.

¿En qué quieren seguir profundizando grietas? A ver, ¿cuál es el motivo? Le quedan tres años más a este gobierno, ¿vamos a seguir de marcha en marcha? Ya llevan ocho, ¿respaldando a quién? ¿Al impresentable del ex presidente Mauricio Macri que no sabe cómo hacer para que no se le siga yendo gente del partido?. Tengan un poquito más de vergüenza, pidan algo conducente, vayan contra el FMI, contra la pobreza, pero también tienen que aportar algo.

En estas circunstancias, si alguien va contra la vacuna se convierte en un ser indeseable, ¿por qué generar a la gente una duda sobre si la vacuna la puede salvar? ¿Por qué no se adopta la misma actitud ante la vacuna contra la gripe?

Hay médicos que no están de acuerdo con la vacunación y está bien. Si creen que no es la mejor forma para evitar los contagios, está bien pero quien así lo sostiene luego deberá asumir responsabilidades. L que no puede es crear la incertidumbre a quien se vacuna de buena fe.

Vos, si nunca te vacunaste,¿tenés en claro qué mal te ocasionó?. Quizás tendrían que haberte dado de chiquito una vacuna contra la estupidez y se te acababa todo. Hubieses estado tranquilamente un domingo, en tu casa, con tu familia y no haciendo papelones.