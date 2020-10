La intendenta Romero censura a Aries

Quiero hacer una denuncia pública y la vamos a elevar a donde corresponda. Estamos sufriendo una censura alevosa por parte de los funcionarios municipales, no solamente yo en persona sino también los periodistas que trabajan en Aries que, afortunadamente, son periodistas independientes, más allá de ser empleados de la radio.

En la mañana de este martes se plantearon dos situaciones, una en Control Comercial y otra en Tránsito. Nuestros móviles fueron a recabar información sobre situaciones de interés público y tomaron nota de que ningún funcionario está autorizado a hablar con Aries.

¿Qué está pasando? Señora Intendenta, esto se está poniendo rojo oscuro y empecé a preocuparme porque usted, lo que está haciendo -además de no hacer nada de la tarea para la que fue electa-, está impidiendo el trabajo de la prensa; precisamente usted, que es una mujer que nació en un medio de comunicación. Si estuviera su abuelo vivo, usted realmente tendría que salir a pedir disculpas por esto. Si estuviese su padre activo – no desactivo como realmente está, cobrando un sueldo del Senado de la Nación y yéndose de vacaciones en cualquier época del año a pesar de la pandemia – las cosas tendrían que ser distintas.

Creo y defiendo la libertad de expresión y lo que usted está ejerciendo hoy con Aries, es censura, no solo de parte suya sino de todos los funcionarios. ¿Por qué? Porque no aguanta una crítica; porque usted cree que es la alcaldesa dueña de la ciudad y no lo es, por lo menos para nosotros. Estimo que la prensa libre tampoco le va a aguantar este tipo de situaciones.

Lo que usted está haciendo hoy es totalmente ilegal, usted está ejerciendo censura; usted, Intendenta, que ha proclamado la libertad de prensa y tantas otras cosas para que la gente la vote, usted está ejerciendo la censura con nuestra radio en especial.

Esto va a ser denunciado como corresponde, es un tema privado entre la radio y la Municipalidad en lo que hace a la censura informativa. Los funcionarios tiene prohibido hablar con Aries, quiere decir que usted, señora o señor que nos escucha y hace un reclamo de un barrio, para darle una respuesta, tenemos que consultar a los funcionarios, pero los funcionarios tiene prohibido hablar con Aries.

Esto es lo más bajo que puede llegar un funcionario de la categoría de la Intendenta, de llegar a darle una orden a su personal que tiene prohíbo hablar con un medio de comunicación.

Señora Bettina Romero, ¿usted dónde cree que está? ¿Cree que descubrió el mundo desde la intendencia o está haciendo su mundo desde la intendencia?

Le digo que esto no va a quedar así. Hasta ahora venía tranquilo; pensaba que era un tema con mi persona, pero yo manejo una organización periodística que tiene 30 años de vida y no le voy a permitir que ejerza ninguna censura contra el personal de nuestra emisora.

En nombre de los periodistas de Aries y en el mío propio, voy a defender la libertad de prensa y el derecho a trabajar y cumplir la misión del periodista.