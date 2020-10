Especialista propone derogar tributos y dejar de andar de subsidio en subsidio

En diálogo con El Acople, Eguez consideró que la presión tributaria en Argentina es alta y si es bien administrada el Estado puede hacer frente a la situación sin tener que recurrir a estas herramientas de tipo excepcional como el nuevo impuesto a la riqueza, que siempre llegan para quedarse.

Señaló que si no se puede llegar a buen puerto con los que se tienen porque no son bien administrados, se debería analizar si quizás lo mejor no sería al revés, es decir derogar algunos tributos.

De esta manera, se buscaría simplificar aspectos para que se cumpla de manera voluntaria con alícuotas menores, permitiría incrementar la base pero no por más presión.

Por esta razón, Eguez propuso analizar otro camino, sobre todo por la cantidad de impuestos que se tienen, de los cuales hay algunos que no recaudan nada, y así quedarse con un paquete de tributos que sean significativos, bien administrados, aumentando la base y no aumentando la presión tributaria.

Estos puntos se tendrían que complementar con una serie de políticas y aspectos que inciden en la tributación.

Eguez resaltó que el país tiene muchas ventajas con la cantidad de riquezas naturales que tiene y debería pensar cómo sacarles provecho en el buen sentido, y también como tratar que nuestros hermanos tengan trabajo y no se pasen de subsidio en subsidio, cuando debe ser algo excepcional.

La académica remarcó que venimos de años y años del camino inverso, pensando “a ver dónde aumentamos y a quién le cobramos más”, y no hemos llegado a buen puerto.

De esta manera, finalizó diciendo que no es el camino correcto por lo menos para la Argentina