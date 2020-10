Salta, mal ubicada e irrelevante

Los datos económicos, sociales, institucionales y culturales son de terror: Derivas monárquicas, parálisis económica, desocupación, trabajo en negro, desigualdades, analfabetismo tecnológico y oscurantismo.

Estamos donde estamos (al menos es mi percepción) por la legendaria incapacidad de Los Que Mandan. Vale decir de los 3 o 4 líderes políticos, y de las 3 o 4 organizaciones que representan intereses productivos, sindicales y culturales excluyentes y egoístas.

Por supuesto, la apatía o el desinterés de amplios sectores de la ciudadanía contribuye a los malos resultados que terminamos padeciendo todos.

Pero la tarea de señalar o de buscar “culpables” sirve de poco. Mas provechoso resulta tratar de averiguar qué hicimos mal en estos últimos 25 años, por no ir más atrás.

Y creo que nuestros errores como comunidad fueron básicamente dos: El primero es el haber tolerado o consentido la perpetuación en el poder de una clase política decadente, y la degradación de la Corte de Justicia que fue perdiendo independencia y calidad intelectual.

El segundo error es haber tolerado y consentido que los que nos gobernaron situaran a Salta en la coalición equivocada, condenando a nuestra Provincia a la irrelevancia.

Permítanme aclarar esto.

Estoy persuadido de que Salta esta anclada en la coalición nacional que defiende y usufructúa un modelo de producción que cierra fronteras y apuesta por la autarquía y, en ultima instancia, por perpetuar la pobreza y las desigualdades.

Para esta coalición nacional “mercado internista”, en donde figuramos como furgón de cola, los problemas del Norte Grande se solucionan con exhortaciones “aguantar” u ocultar la pobreza y, si acaso, con la ampliación de los siempre insuficientes subsidios y planes.

Los salteños, buscando la solidaridad, las ideas y la fuerza de los compatriotas de ese Norte Grande, deberíamos apostar por la -por ahora- alicaída “coalición nacional exportadora”.

Mientras los oportunismos y los discursos del odio nos distraen para que nos situemos en uno u otro lado de La Grieta (o con Cristina o con Mauricio), aquella coalición nacional mercado internista hace de las suyas con los precios, con nuestra moneda, y logra que nada cambie.

Es cierto que nos faltan datos (la precariedad de las estadísticas salteñas es otra de las herencias de los últimos 25 años). Pero hay indicios de que el potencial exportador de Salta es muy sólido. Alimentos, minerales, combustibles, turismo, servicios tecnológicos necesitan encontrar reglas y un clima de negocios que favorezca su posición competitiva en el mundo.

O sea, nuestro sitio como sociedad de mujeres y hombres libres y laboriosos esta en aquella coalición nacional exportadora. Es esta coalición la que debe conformar un nuevo frente electoral que supere las estériles antinomias que arrastramos cargados de odios que nublan la razón.

Esta coalición es necesariamente republicana y cosmopolita y está llamada a proponer un nuevo modelo de justicia social.

Se impone dejar atrás nuestra obsesión por el dólar y otras pujas distributivas, para colocar todos nuestros talentos y energías en producir para el mundo. Y bregar para construir las condiciones que hagan posible nuestra inserción inteligente en este mercado mundial que se reconfigura ante nuestra impavidez colectiva.

Un mercado mundial en el que no se admiten jugadores que hagan trampas explotando a los trabajadores o destruyendo los equilibrios ambientales.

La expresión política de la coalición exportadora está en construcción. Al menos en la cabeza de intelectuales de la talla de Pablo GERCHUNOF.

O sea: No se trata simplemente de una “Cámara de Comercio Exterior”, sino de una fuerza política democrática que incorpore tanto a los productores grandes y pequeños en condiciones de comerciar con el mundo, como a los obreros industriales y al ejército de marginales que sufren la vida sin esperanzas.

Para que esta coalición exportadora se dote de la fuerza política decisiva en las próximas elecciones (y en las próximas décadas), tiene que definir un sistema de incentivos y compensaciones que facilite la incorporación de los trabajadores y de los maginados del trabajo. Para luego encontrar un modus vivendi con el mercado interno y un consenso político amplio que nos traiga Paz.

No tengo muchos minutos más, de modo que me limitaré a enunciar algunas ideas de GERCHUNOF que me han parecido de alto interés incluso para el Norte Grande Argentino.

El intercambio a proponer a la menguante clase trabajadora es relativamente simple: Participación en las ganancias (artículo 14 bis) a cambio de su contribución al esfuerzo productivo necesario para exportar. A los marginados: Oportunidades de empleo, reformas territoriales y urbanísticas que eliminen paulatinamente el infierno de la desesperanza, el hacinamiento y la exclusión de generaciones y generaciones de pobres.