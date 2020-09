El BCRA anunció que los bancos ya pueden volver a vender el cupo mensual de USD 200

El Banco Central puso a disposición de los bancos un sistema para que puedan controlar en forma automática que quienes compran dólar “solidario” no sean beneficiarios de planes sociales, en lugar de hacer el chequeo manual. La web de la Anses no será utilizada con ese fin

Tras diez días de contratiempos en el mercado de cambios minorista, el Banco Central informó sobre la medianoche del jueves que los bancos ya tienen a su disposición una opción automática para cumplir con las nuevas normas para vender el cupo mensual de USD 200 de dólar “solidario”. De esta manera, el BCRA expresó que la venta de dólares a los particulares a través de homebanking debiera comenzar su normalización durante el viernes, luego de 7 días hábiles de feriado cambiario de hecho.

Por tal motivo, los bancos no necesitarán comprobar en la web de la Anses si aquel que quiere comprar dólares es beneficiario de un plan social. Ese chequeo será realizado a través de una web que el propio Banco Central pondrá a disposición de los entidades financieras y que cuenta con la información aportada por el organismo previsional.

La norma aclaratoria que el BCRA dio a conocer sobre la medianoche del jueves expresa que "a los fines de cumplimentar lo establecido en la Comunicación "A" 7105, ya no se requiere realizar la consulta en la página de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses); para tal fin deberán utilizar el sistema on line habilitado por este Banco Central –referido en la Comunicación "B" 11944– que cuenta con la información provista por esa Administración".

Los bancos están ahora en condiciones de usar la opción automática para la venta de dólar ahorro a través de homebanking y cumplir con lo establecido por el BCRA la semana pasada: para comprar dólares hay que tener ingresos que no estén vinculados a ningún subsidio o beneficio del Estado, incluyendo a los de carácter alimentario, como la tarjeta Alimentar.

Esto incluye a los 8,9 millones de argentinos que cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un caso de particular preocupación para el Gobierno, que no quería que una ayuda social fundamentada en la emergencia de la pandemia se transforme en una vía para comprar dólares y “hacer puré”. Tal es el nombre que recibe en la jerga financiera comprar el dólar en el mercado legal y venderlo en el ilegal para hacer una diferencia.

La dificultad operativa que paralizó el mercado minorista residía en que la Anses aspiraba a que los bancos consultaran su web pública en forma manual para realizar cada una de las operaciones, tipeando el CUIT del interesado en comprar dólares y un código Captcha. La Comunicación A7105, modificada a pocos días de haber sido sancionada, especificaba que el control debía hacerse “en la página web de la Anses”.

En un comunicado, el lunes 21 la Anses informó que esa web se encontraba “activa” y que “en dicha página las distintas entidades bancarias, como así cualquier persona física o jurídica, pueden consultar si es beneficiario de un plan social. El trámite web se efectúa de manera completa entre los 30 y los 45 segundos de iniciado el mismo.”

En el sistema financiero no faltaron suspicacias acerca de que el entredicho operativo entre ambos organismos públicos y los bancos tenía su origen en que el Gobierno vio una oportunidad para retrasar la demanda de dólar “solidario” por la vía de los hechos. Lo cierto es que el mercado del dólar minorista llegará a octubre normalizado.

Los bancos alegaron que hacer esa operación en forma manual era imposible, en particular para responder a las miles y miles de compras por vía electrónica que pueden producirse en un solo día, en particular a partir del próximo 1° de octubre, en que se renueva el cupo mensual.

Posteriormente, la Anses y el BCRA en conjunto anunciaron el martes 22 que crearían una vía para que el chequeo pudiera realizarse evitando la consulta manual evitando que la Anses entregue los datos de sus beneficiarios a los bancos en forma directa. Esa decisión se materializó con este nuevo esquema, que el BCRA confía en que entrará en funcionamiento de inmediato.

Y el único obstáculo para los compradores de los USD 200 será su precio. Al valor oficial de $79,75 se agregará un 30% del impuesto PAIS y otro 35% de una retención a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. Eso implica que los argentinos que desoigan al Gobierno y quieran ahorrar en dólares deban pagar un precio de $132.