Gustavo Sáenz se definió como el Gobernador de la Pandemia y si bien es una descripción ajustada de su actual situación, en realidad es una justificación de un malestar que no se oculta. Sus principales colaboradores–ministros, legisladores y otros funcionarios electos- no lograron consolidar un acompañamiento político y el que había construido socialmente se va derrumbando, frente al deterioro de la realidad provincial. No es su exclusiva responsabilidad; nadie pude ser tan eficiente como para enfrentar una tormenta sin mojarse.

Hay situaciones de difícil resolución y en la medida en que no se encuentran soluciones, van empeorando. De allí que en los últimos días se van repitiendo con mayor frecuencia las demandas desde distintos sectores sociales que aceptan aunque sea paliativos. Operadores del turismo, artistas y propietarios de emprendimientos diversos –como gimnasios, salones de eventos o salitas maternales- intentan acercarse al mandatario porque no les alcanza las razones que exponen las segundas o terceras líneas del Ejecutivo. No quieren perder las esperanzas y se aferran a un diálogo para diseñar salidas de un túnel que no tiene ninguna luz orientadora.

Los que más cerca están del centro del poder de decisiones, están optando por decisiones drásticas. Es así que la Cámara de Comercio, una de las entidades que más ha venido acompañando al Gobierno Provincial, ha expuesto datos de su Observatorio que dan cuenta del preocupante crecimiento de negocios cerrados. El número se ha triplicado respecto de setiembre de 2019, cuando el fracaso del gobierno de Cambiemos complicaba la vida de todos los argentinos.

De todas maneras, son dificultades que un gobernante puede enfrentar con la experiencia de la resolución de crisis mundiales, regionales o locales, que es significativa y variada. Otras son las cuestiones que amenazan con quebrar el ánimo de quien tiene una responsabilidad política indelegable.

Es posible que un sistema institucional degradado por malas prácticas pueda reconocer que la profundidad de la crisis sea la que imponga los cambios necesarios. La oposición se ha expresado en estos últimos días: parte de ella criticando aspectos de gestión y ofreciendo colaboración pero también, un sector lo hizo afanado en demostrar que es alternativa válida en una opción electoral.

La repuesta ha permitido esclarecer el panorama: el Gobernador necesita ayuda y la pide, marcando cuáles son las demandas. Es muy grave la situación sanitaria, la gente se enferma y se muere y los recursos disponibles no logran evitar la catástrofe.

Frente a la crisis, requiere que todos los que tengan oportunidades traigan lo que falta. Abrió todas las puertas para que nadie se tiente con el oportunismo, que es el aprovechamiento espurio de situaciones, en este caso muy dolorosas.

Es el sistema político el que señala el camino: el que ganó, gobierna y el que perdió, acompaña.

Salta, 23 de septiembre de 2020