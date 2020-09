Bettina Romero pidió a los salteños cambiar los hábitos de comportamiento y ser como Nueva Zelanda

Nueva Zelanda propuso a sus ciudadanos establecer "burbujas sociales" con los contactos más próximos y solo interactuar con ellos para mantener la distancia social.

“Creo que nosotros en Salta y en muchos lugares, tenemos una tendencia en movernos al centro y por eso impactan las fotos del centro de Salta. Necesitamos modificar estos hábitos de comportamiento como trabajó New Zeland con las burbujas sociales porque la gente no aguanta más no salir”, manifestó la intendenta de Salta en el programa de Jorge Lanata.