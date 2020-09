Zapata consideró que están dadas las condiciones para que la Provincia tenga su Presupuesto 2020

El diputado Carlos Zapata sostuvo que, a cuatro meses para finalizar el año, Salta debería contar con un Presupuesto ya que se puede hacer previsiones de lo que sucederá durante este periodo. No obstante, advirtió que el gran desafío que enfrentarán será la conformación del Presupuesto del año entrante.

Por Aries, el diputado Carlos Zapata analizó la economía provincial en el contexto de pandemia actual y aseguró que, por sus características propias, la misma no está preparada para reaccionar de forma tranquila.

“El Estado no tiene recursos, vamos comprometiendo más la capacidad de endeudarnos y no tenemos un Presupuesto que nos permita conocer el camino”, sostuvo el legislador y aclaró que junto a su par Julio Moreno han presentado distintos proyectos pero que el oficialismo parlamentario no se hizo eco de las iniciativas.

En este sentido, aseguró que a esta altura del año – cuando faltan cuatro meses para concluirlo – no debería resultar difícil ya que se tienen previsiones respecto al comportamiento de la economía en general.

“Es una previsión de los ingresos y especificar en qué se van a gastar”, señaló y completó: “Ahora, creo que el gran desafío es diseñar el Presupuesto del año siguiente”.

Por otro lado, respecto al endeudamiento provincial, Zapata sostuvo que, de contraerse, se debe analizar puntillosamente dónde se lo inyectará ya que, en definitiva, la capacidad de endeudamiento se va disminuyendo.

“Hay que ser cuidadosos, el próximo debe producir que aumente la recaudación, hay un menú para seleccionar las actividades productivas y priorizar la que produzca un crecimiento económico rápido”, finalizó.