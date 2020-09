Una enfermera del Materno Infantil murió por coronavirus y afirman que hay más de 100 aislados

Por Aries, Chuquisaca expresó que la enfermera Sandra Díez, desempeñaba funciones en el área de oncología pediátrica, y también se desempeñaba en el sector privado, en la clínica Santa Clara de Asís.

Afirmó que se trata de la primera perdida que golpea y hace pisar más la realidad a los trabajadores de la salud.

En este contexto, lamentó la soberbia y egoísmo de los diputados provinciales que no quisieron impulsar el tratamiento del proyecto para hacer testeos a los empleados del área sanitaria.

Al mismo tiempo, destacó que el gobernador de la provincia haya reconocido y brindado una solución a los sueldos de los precarizados del sector.

Chuquisaca manifestó que son conscientes de que no hay medida de seguridad que los salve, pero buscan cumplir a rajatabla los protocolos sanitarios pero eso no significa que no se van a contagiar.

Detalló que hasta la semana pasada tenía relevados 65 trabajadores de la salud aislados, y ahora aseguran que son más de 100, ya que los números se dispararon los últimos días.