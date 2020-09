Las movilizaciones en Orán son fogoneadas y generarán nuevos contagios de coronavirus

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Orán, Esteban Acosta, aseguró que la marcha y cacerolazos en esa ciudad son fogoneadas y la movilización generará nuevos casos de Covid 19 porque no se cumplió con protocolos sanitarios.

Por Aries, Acosta aseguró que la ciudadanía oranense está preocupada por la situación que se vive en la zona porque muchos vecinos perdieron familiares y la están pasando mal.

En este contexto, aseguran que no entendieron las declaraciones de la ministra de Salud Pública, Josefina Medrano, diciendo que no se abría la escuela destinada para pacientes con Covid 19 porque no hacía falta.

Acosta explicó que institución desde hoy está operativa con 44 camas que cuentan con asistencia de oxígeno, lo que permitirá descomprimir el Hospital San Vicente de Paul que está al límite al igual que el recurso humano.

Para el funcionario municipal no es el momento de reprocha sino de acompañar, a diferencia de grupos que están fogoneando desde sus casas manifestaciones que seguramente en 7 días se verán las consecuencias.

En este sentido, aseguró que en las protestas se observó que no se cumplían con protocolos sanitarios, mientras quienes las incentivaban permanecían en sus casas.

“No creo que se hayan hecho más gestiones que las realizadas por el intendente (Pablo González)”, explicó pero reconoció que hubo cambios que suele suceder cuando el pueblo se manifiesta de la manera que se lo hizo en Orán.