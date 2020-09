La oposición plantea que las inversiones lleguen a los Hospitales del norte provincial 

En diálogo con Hablemos de Política, el legislador del Bloque Frente de Todos, reiteró el rechazo de su bloque a la Ley 8191, debido a que le otorgó superpoderes a la policía. Cabe recordar que en la sesión de mañana se tratará un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, en el que entre otros puntos, se propone la derogación de dicha ley.

Además, indicó que desde que se decretó la Emergencia Sociosanitaria no se hizo ninguna inversión en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia. “Cuando les pregunté al ministro de Economía y a la ministra de Salud, qué proyectos tenían para el departamento San Martín, me dijeron que ninguno”, sostuvo.

“En plena pandemia aumentamos los miembros de la Corte, le dimos superpoderes a la policía y cuando los tres departamentos más afectados necesitan inversiones, nos mandan un proyecto para la inversión multimillonaria para el Hospital San Bernardo, a lo que no me opongo, pero es imperiosa la necesidad del departamento San Martín”, dijo Hernández Berni.

En referencia al crédito por 20 millones de dólares para la Refuncionalización del Hospital San Bernardo, el legislador dijo que ante el argumento del ministro de que si no se toma ese crédito se va hacia otro país, su propuesta es que se tome el crédito y se invierta de manera federal ya que los seis hospitales de su Departamento, están financiándose con colectas solidarias.