Hasta Cartuccia está disconforme con el funcionamiento de la Cámara de Diputados

Laura Cartuccia, diputada del bloque Salta tiene Futuro, explicó que el proyecto que preveía testeos para todo el personal de Salud, así como el pase a planta permanente de los contratados, no fue discutido porque los Presidentes de los distintos bloques no estuvieron de acuerdo en tratar la iniciativa sobre tablas cuando no hay acuerdo en las reuniones de labor parlamentaria.

“No estamos de acuerdo en que se trate el proyecto, si estábamos de acuerdo en que se hagan los testeos”, sostuvo la diputada, no obstante, aclaró que debería ser mucho más inclusivo y que, en definitiva, los testeos alcancen también al personal de Seguridad.

En este sentido, Cartuccia disparó contra Claudio Del Plá al considerar que, con la iniciativa, intentó “hacer política”.

“Hace política con cualquier tema de la pandemia es algo fuera de lugar”, arremetió.

Así las cosas, en la sesión pasada se trataron otros proyectos, entre ellos, la declaración del ovnipuerto de Cachi como patrimonio provincial, lo que despertó críticas desde distintos sectores de la sociedad.

“Bueno, ese es un proyecto de declaración, entiendo que la Cámara de Diputados hoy tiene que tener otro tipo de perspectiva y de rumbo distinto”, señaló la legisladora y completó: “Estamos ante una situación de crisis económica y social y creo que hay proyectos que deben tratarse de otra manera”.