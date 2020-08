El PJ postergó las elecciones internas por la pandemia

El Partido Justicialista (PJ) retomó las actividades partidarias, paralizadas desde marzo por el inicio de la pandemia de coronavirus, pero volvió a postergar las elecciones internas para fines de diciembre, siete meses más tarde de la fecha original de mayo pasado.

El diputado José Luis Gioja contó que en el partido "se está trabajando conectados por internet y reemplazando las reuniones con encuentros virtuales de más de una docena de comisiones técnicas que tienen que ver con la problemática nacional y desde donde se pueden hacer aportes y además se contiene el trabajo de muchos compañeros".

"Desde el punto de vista práctico, ahora es más fácil conectarse, pero desde el punto de vista de lo político es mejor estar al lado, pero habrá que acostumbrase", dijo el titular del PJ nacional en declaraciones a Télam.

La idea original, que nació en plena campaña electoral del año pasado, hizo que el PJ creara inicialmente varias comisiones técnicas, coordinadas entonces por el actual ministro de Salud Gines González García, en las que participaron especialistas para la elaboración de propuestas que luego fueron presentadas días antes de los comicios de octubre al entonces candidato a presidente Alberto Fernández, en la sede partidaria de Matheu 130.

"El PJ está ahora donde más se lo necesita para dar una mano. Ya volveremos con las reuniones en Matheu”

Con el triunfo en las urnas del Frente de Todos y el regreso del peronismo al Gobierno, el objetivo de los principales referentes fue mantener a la estructura del PJ "abierta, plural y trabajando", como si fuera una usina de ideas del Ejecutivo y con la idea de fomentar aportes concretos desde lo partidario.

Bajo esta premisa impulsada por Alberto Fernández, en los primeros meses del año, el partido organizó encuentros en la sede porteña entre una comisión técnica y los equipos de varios ministerios (Salud, Medio Ambiente y Defensa), pero, con la irrupción del coronavirus, debieron suspenderse los planes previstos.

Desde entonces, uno de los principales dirigentes justicialistas encargado del día a día del partido repite: "Por ahora mientras dure la pandemia, Matheu 130 está cerrado y el peronismo vive en cada unidad básica de los barrios que ayuda a la gente que la está pasando mal".

"El PJ está ahora donde más se lo necesita para dar una mano. Ya volveremos con las reuniones en Matheu", reflexionó un dirigente que mantiene línea directa con el Presidente y con el titular del partido, que desde el inicio del aislamiento permanece en su provincia natal, San Juan.

A diferencia de la vigorosidad que tuvo el PJ en el armado del Frente de Todos el año pasado, con reuniones secretas y públicas, que mostraban el nuevo capital de dirigentes jóvenes, el principal partido del frente oficialista detuvo sus actividades durante 4 meses y se limitó a la redacción de documentos de respaldo al Gobierno en temas determinados.

En contraste, Juntos por el Cambio redobló su actividad, produjo charlas por videoconferencia y convocatorias a cacerolazos y marchas para dejar expresados sus cuestionamientos al manejo de la emergencia.

El PJ "siempre estuvo firme apoyando al Gobierno y cumplimos con cada acto desde lo institucional, pero convocar a una marcha es descabellado y sería seguir el juego a la oposición que quiere que la situación sanitaria se complique más".

La pandemia detuvo la puesta en marcha del reclamo partidario para que Alberto Fernández sea el próximo presidente del PJ, algo que fuentes del Gobierno consideran desactivado, con el argumento de que el coronavirus sacó de "agenda" las definiciones partidarias.

"Las elecciones internas se volvieron a postergar porque la situación sanitaria del país no es buena y hay cosas que conlleva una elección que no se pueden hacer telemáticamente. Hoy la gente tiene en la cabeza el problema sanitario y no una posible interna", justificó Gioja.

Con todo, evaluó que "todos los compañeros" tienen puesta "la camiseta de la unidad" y trabajarán para que "haya una lista única y todos los sectores (del peronismo) estén representados".

Así, la discusión por la renovación de autoridades partidarias que se inició con una reunión de Consejo en febrero último en la sede de Matheu 130, continuó con un congreso en el Club Ferro en marzo y debía terminar en mayo, fue postergada ahora por segunda vez para el 20 de diciembre, al igual que el debate interno sobre el perfil que tendrá el PJ el año próximo, de cara a los comicios legislativos.