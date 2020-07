Salta no anuncia su regreso a clases porque no presentaron los pedidos de autorización correspondiente

Salta 15 de julio de 2020

El ministro de Educación de la Provincia de Salta, Matías Cánepa, afirmó que Salta no está incluida dentro de las 9 provincias que anunciaron su vuelta a clases para el mes de agosto porque “todavía no hemos definido una fecha para comenzar y no hemos presentado los pedidos de autorización correspondiente”.