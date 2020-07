La dinámica de la situación sanitaria ha obligado a que una evaluación al fin de una semana de aplicación de mayores restricciones se adelantara para convocar a una mayor responsabilidad, en medio de críticas que el Ministro de Gobierno adjudicó mayoritariamente a la oposición. Las advertencias tienen que ver con la confirmación de más contagios en empresas radicadas en la vecina provincia de Jujuy y a la que pertenecen trabajadores salteños.

Se trata de un molino que funciona en Pampa Blanca y una cementera de Tafí Viejo. En ambos casos no hubo pronunciamiento de las empresas, como si lo hizo una minera que opera en Cauchari, apenas se detectaran dos casos.

Los contagios en lugares de trabajo generan preocupación en los gobiernos, atento a que la inactividad en el arranque de la pandemia y el escaso movimiento desde mediados de abril a la fecha, han provocado una significativa caída en el funcionamiento de establecimientos comerciales, fabriles y de servicio. Este retroceso se expresa en una baja significativa en la recaudación que, virtualmente, ha dejado a las provincias en una situación de mayor dependencia.

En mayo pasado, la Cámara de la Minería de Salta informaba que en algunos lugares de la provincia se trabajaba entre un 30 y un 50 por ciento de la capacidad. Se explicó que la explotación minera se desarrolla en base a proyectos a largo plazo, en los que se hacen millonarias inversiones. De allí que en principio que se interpretaba que la coyuntura del Covid-19 no va a cambiar los objetivos finales de esos proyectos mineros radicados mayormente en la Puna salteña, aunque sí hay una afectación en el corto plazo. Las pequeñas empresas del rubro, los proveedores, son los más perjudicados en estos tiempos y las que tendrán mayores complicaciones para salir de la crisis que genera la pandemia, según un informe de la central empresaria.

Un impacto inmediato es el que se genera en las actividades en una empresa, como se concluye del comunicado de la minera Exar, que el sábado último confirmó que de sus trabajadores dieron positivo para coronavirus. Precisamente son salteños, personas asintomáticas que trabajaban en el área de Proyecto y estaban retornando a esta Capital cuando se detectó en territorio jujeño su afectación. La Minera Exar es la filial en Argentina de la compañía canadiense Lithium Americas, que desarrolla un proyecto de litio en la vecina provincia de Jujuy, para la producción de carbonato de litio de 40.000 toneladas por año a partir de 2021. Paralizó sus actividades y puso en aislamiento a su personal.

La exhortación a un mayor cuidado tiene que ver con la necesidad de no paralizar la economía en Salta, aun a costa de restringir lo que el Gobierno considera actividades no esenciales. El que no tenga que entrar, no entra; el que no tenga que salir, no sale, es la consigna que se lanzó para evitar lo que algunos consideran inevitable: la circulación viral.

Salta, 07 de julio de 2020