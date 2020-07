Lara Gros: La custodia de militares a la frontera de Aguas Blancas no existe

El diputado aseguró que a Orán llegó un grupo del Ejército de no más de 25 efectivos y no custodiaron la frontera sino que realizaron otro tipo de tareas y ya no están más en Orán. “Realmente la custodia del Ejército ayudando a Gendarmería en la frontera, por lo menos en lo que es la frontera Aguas Blancas no existe”, sostuvo.

“Deja mucho que desear la presencia del Gobierno Nacional en la custodia de la frontera. Se los ve más preocupado por el AMBA, Capital Federal y demás” aseguró y agregó que considera que hay muy poca inversión para evitar que ingresen infectados del vecino país.

“Quedó todo en Salvador Mazza y nada en Aguas Blancas. Pero igual por más que hayan estado ayudando en algo en la frontera, creo que con 25 efectivos no hacemos nada. Tenemos una frontera muy extensa, de difícil acceso”, finalizó.