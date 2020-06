Estudiantes Terciarios y Universitarios piden la caída de las correlatividades

Por Aries, Florencia Ruiz, estudiante del Profesorado de Salta, explicó que existe incertidumbre respecto a cómo se desarrollarán los exámenes, teniendo en cuenta que el primer cuatrimestre llega a su fin. El estado de los establecimientos y la validez o no de las clases virtuales, entre los temas abordados.

Pocos días atrás, desde las direcciones de las Universidades que funcionan en la provincia anunciaron la vuelta de los exámenes presenciales, medida que, aparentemente, se replicará en los terciarios.

Ante la novedad, docentes y estudiantes plantearon sus dudas respecto al respecto y señalaron que aún no se ha definido la validez o no de las clases virtuales; ello, explicó Florencia Ruiz, debido a que más de la mitad de los estudiantes y docentes, durante este periodo de cuarentena, no tuvieron acceso a la tecnología necesaria para la tarea.

Por otro lado, la estudiante planteó que durante estos meses no se resolvieron cuestiones del ámbito educativo como la infraestructura edilicia o la situación de los docentes.

Finalmente, Ruiz adelantó que pedirán la caída de las correlatividades dado que, como se describe en párrafos anteriores, no está claro aún si el ciclo lectivo dio inicio o no y, en definitiva, de tomarse como válidas, algunos estudiantes podrían llegar a perder el año.