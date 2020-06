Emprendedores piden extensión de la moratoria que vence el 30 de junio

A días de que venza la moratoria que dispuso el Gobierno para obtener el certificado PYME (primer requisito de acceso) y así poder ingresar a dicho plan de pagos con la consiguiente financiación y quita de intereses, emprendedores piden la extensión de la moratoria.

El Estado había dispuesto el 30 de junio como plazo para que los contribuyentes adhieran a la moratoria lanzada en el marco de la Ley de Emergencia, con el objetivo de que la pandemia del coronavirus y el consecuente freno de la economía, no impida a los contribuyentes sumarse al plan de facilidades de pago de la AFIP.

Desde la Unión de Emprendedores de la República Argentina (UERA) solicitaron que la fecha límite para la presentación de dicha moratoria sea extendida hasta el 30 de octubre, fecha donde las diferentes organizaciones habrán salido del escenario de cuarentena y podrán proyectar sus actividades con mayor normalidad.

Bajo ese contexto, el contador Ezequiel Passarelli, especialista en impuestos, consideró que “se debería considerar el caso de muchas personas (Directores y Accionistas de PyMEs) que no están pudiendo entrar en la Moratoria, porque no pueden obtener el Certificado. También el caso de muchas Potenciales PyMEs, que no lo están pudiendo gestionar, por alguna falta o incumplimiento. Por último, algunas Grandes Empresas. Cuanto menos, la de Capitales Argentinos”.

Según el presidente de la UERA, Rodolfo Llanos, “los emprendedores y las pymes no podemos tomar un compromiso a 10 años cuando no sabemos cuándo vamos a volver a la actividad y mucho menos tenemos certeza de cuanto estaremos facturando en ese momento”.

Además, Llanos expresó que “las autoridades deben permitir ingresar deuda impositiva, aduanera y previsional hasta el 30 de julio a dicha moratoria. Hacer este corte ahora, y bajo estas condiciones de cuarentena, no resuelve el problema y genera muchos otros”.