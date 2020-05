Municipales afirman que con la intendenta Bettina Romero no se puede dialogar y temen tercerizaciones

Salta 11 de mayo de 2020

El secretario adjunto del gremio Ademus, Ricardo Vaccari, aseguró que la intendenta Bettina Romero es una persona con la que no se puede dialogar, ya que no les importa los municipales y demostró que no respeta nada.