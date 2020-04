González García defendió la llegada de médicos cubanos: "No podemos discriminar"

l ministro de Salud Ginés González García advirtió que en los grandes centros urbanos seguirán estrictos con la cuarentena. De esta manera, al hablar de cómo será el cumplimiento del aislamiento en esta nueva etapa de la lucha contra el coronavirus, dijo: "Va a empezar a ser distinto en cada lugar, pero en los grandes centros urbanos, que son el peligro más grande y donde está la mira puesta, vamos a ser firmes para mantener este éxito que hemos tenido".

En este contexto también se refirió a la posibilidad de que se reactiven las actividades en los colegios. "No es fácil lo de la vuelta a las clases. Habrá que analizar cuándo puede pasar", señaló. En línea con lo anterior, remarcó que la situación no es igual en toda la Argentina, y proyectó que "no será de las primeras actividades en volver sino de las últimas". "Que los pibes pierdan un mes de clases, se recupera, la vida no", lanzó en diálogo con TN.

De todos modos, adelantó que están viendo la posibilidad de flexibilizar la cuarentena para permitirles ciertas salidas a los chicos. "Es una idea que venimos charlando y será una medida que tomaremos pronto", resaltó. Además, entre otras actividades que están evaluando, planteó la dificultad de habilitar el transporte, y contó: "Estamos conversando la vuelta al entrenamiento de los clubes de fútbol, pero no puedo decir que estemos cerca, ni mucho menos. Quedé con [Matías] Lammens en hablar de ese tema".

"Vamos a ir viendo la situación dependiendo de la provincia"

Tal como dijo el médico, entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad está el 70% de los casos de la Argentina. "Es el principal núcleo urbano", explicó el funcionario, y añadió: "Después si tomás el Gran Rosario, Gran Córdoba, quizás el Gran Resistencia y el Gran Mendoza, ahí tenés 95% del problema". Y subrayó: "La cuarentena va a seguir, pero de distintas maneras. Estamos en otra fase del aislamiento y vamos a ir viendo la situación dependiendo de la provincia. Hay dos que no tienen casos y siete u ocho que hace semanas que no reportan positivos".

"Si la apertura es grande, el pico será anticipado aunque voy a tratar de que no haya ningún pico muy fuerte", señaló. Dijo, también, que es muy importante que se retrase la explosión de casos porque "cuanto más tarde suceda, más capacidad operativa" tendrá el país y más preparado estará el sistema de salud.

En ese sentido, González García destacó: "Los trabajadores son los grandes héroes de este tema. Se ponen mucho más en riesgo, por eso hay una tasa más alta de infectados entre los trabajadores de la salud, que es un sector que tenemos que cuidar". Según dijo, están "preocupados" por el porcentaje de infectados que hay en este sector, y agregó: "Estamos trabajando para poder controlar y evitar que siga creciendo".

Sumado a esto, el funcionario contó: "Estamos comprando los equipos que podamos y estamos estimulando a los fabricantes locales, nosotros la Nación y las provincias".

Acerca de la polémica por los médicos cubanos, explicó. "No hicimos un pedido de médicos de Cuba. En una emergencia, no podemos discriminar el recurso humano útil por orden de procedencia". Además, destacó que buscan "acelerar la revalidación de los títulos en caso de que quieran ejercer en el país".

Varados

El ministro -que contó que se reunirá hoy con todos los ministros provinciales- señaló que "los propios gobernadores piden información sobre los repatriados y buscan ver cómo se controlan las cuarentenas", cuestión obligatoria para todo quien llegue al país, independientemente de la zona a la que vaya.

Sobre la cuestión de los varados también dijo que el canciller Felipe Solá "está preocupado porque manda aviones y se suman argentinos que trabajan en el exterior y ahora quieren volver". "Nosotros estamos cuidando las fronteras, regulando la entrada de argentinos procedentes del exterior", dijo. Y añadió: "Queremos proteger a los de adentro".

Para Ginés González García, la clave está en hacer un diagnóstico rápido, por eso señaló: "Ocultar los síntomas es malo para la persona y pésimo para la sociedad". Y resaltó la importancia de consultar en caso de que uno tenga síntomas.