El PAMI demora la vacunación antigripal en Salta

Farmacias de Salta que proveen la vacuna antigripal a los afiliados del PAMI cuentan con stock, pero por el cronograma a nivel nacional que se determinó no pueden brindar un buen servicio.

La Farmacéutica Isabel Morales dijo por Aries que cuentan con vacunas antigripales, aunque no las suficientes, pero el sistema del PAMI los obliga a vacunar una terminación de DNI cada dos días, y los afiliados que no pudieron hacerlo en termino deben volver a los 15 días.

“Tengo las vacunas en la heladera y la gente llorando porque no la puede vacunar”, manifestó la farmacéutica.

Morales aclaró que el sistema del PAMI para generar la ficha es rechazada cuando la terminación del DNI no coincide con el cronograma, y si no es firmada por el afiliado no pueden enviar los papeles a la obra social nacional de jubilados y pensionados.

Esto publica el PAMI en su página oficial, “con el fin de evitar grandes concurrencias y de respetar el distanciamiento físico, habilitamos un calendario de vacunación por último número de DNI. Si no llegás a vacunarte el primer día que te fue asignado, tenés que esperar para acercarte el próximo día que te corresponda por la terminación de tu DNI”.