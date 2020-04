"A ningún senador se le pasó por la cabeza dar el acuerdo a los jueces de la Corte, no es prioritario", dijo Soto

El senador provincial y presidente de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, Jorge Soto, aseguró hoy que el acuerdo solicitado por el Gobernador Sáenz para cubrir las tres vacantes en la Corte de Justicia, no es prioritario y no se le pasó por la cabeza a ningún senador.

De este modo, Soto salió al cruce de algunos dirigentes políticos que habían advertido sobre la posibilidad de que los pliegos ingresados formalmente al Senado, reciban un rápido tratamiento y de ese modo, los postulados queden habilitados para asumir en el Máximo Tribunal Provincial.

“Estoy sorprendido por algunas manifestaciones malintencionadas que han expresado algunos personajes que tendrían que leer el reglamento de la Cámara de Senadores. En ningún momento en la comisión que presido se habló sobre la posibilidad de tratar esos pliegos, a ningún senador se le pasó por la cabeza hablar sobre el tema”, dijo Soto.

Aseguró además que “no es un tema prioritario, máxime ahora que la gente está con la preocupación por la pandemia”.

“Hacer demagogia con temas que no le interesan a la gente solamente para defenestrar al Senado me parece inoportuno y desacertado”, dijo Soto y añadió que desean “llevarle tranquilidad a la gente que no pasa por la cabeza tratar los pliegos sino abocarse a la preocupación diaria del salteño”.

Además, el legislador de La Viña, dijo que otro asunto ingresado en la sesión de hoy como el proyecto de reforma constitucional, tampoco forma parte de las prioridades.

“Si bien están estos temas en la Cámara, consideramos que ya llegará el momento para tratarlos, ahora no. Hoy tenemos que hacer hincapié en las soluciones de la gente, en cuidarnos, ser solidarios y colaborar con el gobernador que ya demostró su preocupación”, dijo Soto.