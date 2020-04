Bancarios ratifican que tuvieron injerencia en el caos con los jubilados 

El secretario general de la Asociación Bancaria en Salta, Carlos Rodas, se refirió por Aries a la situación vivida el viernes con la concurrencia masiva de jubilados a los bancos rompiendo las medidas de aislamiento. Dijo que no tuvieron injerencia en la decisión y que un dirigente gremial no puede tener más gravitación que un presidente.

Ante las especulaciones de que parte de la responsabilidad del caos obedeció a una actitud del líder nacional de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, el sindicalista salteño dijo que “no puede un dirigente gremial condicionar a un Gobierno ni pasar por encima la investidura del presidente”.

Rodas consideró que se subvaluó la decisión del presidente Alberto Fernández en relación al aislamiento social. “El bancario va a trabajar, quien marca la programación es la ANSES, con mucha grandeza el presidente terminó reconociendo que el error ha sido del Gobierno”.

“El gremio no actuó en ningún momento condicionando, podemos haber puesto nuestro punto de vista como no tener un salón abarrotado de gente sin ningún tipo de protección porque es una fuente de contagio, pero no hubo ninguna incidencia”, señaló Carlos Rodas y destacó que Sergio Palazzo es un muy buen dirigente que unió a todo el gremialismo bancario.