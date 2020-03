El Centro de Convenciones de Limache será uno de los Centros de Referencia COVID-19 en la provincia

El gobernador Gustavo Sáenz supervisó las tareas de acondicionamiento en el Centro de Convenciones de Limache, que se convertirá en el cuarto centro de referencia para la atención de personas que eventualmente contraigan COVID-19.

La remodelación de las instalaciones posibilitará incrementar la capacidad estructural del sistema sanitario, aportando más de 140 camas, un laboratorio destinado a la realización de análisis básicos, cocina, sala de Rayos X, dependencias para que el personal pueda cumplir con todas las normas de prevención y así evitar contagios, además de todo lo necesario para brindar una atención de segundo nivel.

El nuevo centro de referencia, se sumará al instalado en el Hospital Papa Francisco, junto a la Escuela N°4811, en zona sudeste, al Hospital Militar en zona norte y el Hospital del Milagro, en zona centro; atenderá a los pacientes que presenten síntomas de Coronavirus, que no requieran un cuidado intensivo, con derivación y sin consulta espontánea.

Durante el recorrido realizado junto a los ministros de Salud, Josefina Medrano; de Infraestructura, Sergio Camacho; y de Turismo, Mario Peña; el mandatario agradeció el trabajo realizado por el personal de Salud en todo el territorio provincial y señaló: “Me siento orgulloso de los salteños que están trabajando y que están exponiendo su vida para cuidarnos. También estoy orgulloso de quienes están en su hogar, porque están ayudando a mejorar esta situación”.

“Desde el Gobernador hasta el último servidor público, todos tienen que acompañar y trabajar en este difícil momento que vive la provincia, el país y el mundo. No es fácil gobernar, menos en una situación tan difícil como la que nos toca vivir, pero la historia nos juzgará y es mejor que nos juzgue por haber hecho más cosas de las necesarias y no, por no haber hecho lo suficiente”, indicó.

En tanto, la titular de la cartera sanitaria explicó que se están acelerando las tareas para que el centro de referencia sea habilitado en los próximos días y destacó que pese a tener un laboratorio, los test para confirmar o descartar casos positivos de la enfermedad, serán realizados por el Laboratorio Virológico de la Provincia.



Regionalización



La funcionaria hizo hincapié en el fortalecimiento de los servicios de la Salud en Salta y advirtió que actualmente se está trabajando en la conformación de los Comités Operativos de Emergencia Regionales, conformados por los gerentes de los hospitales y los intendentes, zonificando el territorio salteño en Norte, Sur y los Valles Calchaquíes.