La decisión se adoptó por el inusitado interés de los ediles por conocer detalles de la amplia cartera de temas que gestiona la dependencia a cargo de Aroldo Tonini, un hombre que conoce los pasillos del cuerpo deliberativo porque allí ocupó una banca. En la comunicación oficial se destacó que la reprogramación de la reunión se dispuso para facilitar que el funcionario recabe toda la información necesaria que le permita dar respuestas a las consultas de los ediles.

No se descarta que la decisión adoptada por miembros de las Comisiones de Servicios Públicos, Actividades Comerciales y Privatizaciones y de Obras Públicas y Urbanismo tengan que ver con la importancia que el funcionario lleve al encuentro información precisa. Pero también se cree que pese a lo mucho que debe decir, no es tanto lo que puede exponer. Con solo mencionar que el destino del servicio de la recolección domiciliaria de residuos y su disposición final es parte de la problemática a analizar, se puede entender que no están dadas las condiciones para un informe inminente.

Si bien los concejales tienen la pretensión de analizar diversos expedientes que se tramitan en el Concejo y en el Centro Cívico, el obstáculo a superar es la intención de conocer detalles de los objetivos que se plantea la gestión municipal, como así también del plan de obras que se llevará adelante. Y no se quiere poner en riesgo la necesidad de trabajar de manera articulada con el Ejecutivo.

Tanta intromisión puede ser una razón para pedir más tiempo pero se cree que no hay ánimo de seguir tolerando que se diga que al gobierno de Bettina Romero todavía le cuesta arrancar. Según uno de los sectores gremiales hay áreas paralizadas por la falta de insumos, como es el caso de la dependencia que tiene a su cargo las tareas de bacheo y pavimento en la ciudad. Por sí esa no fuese razón suficiente, también se insiste en que no se tiene en claro como desplegar esa tarea.

Tampoco lo tendría el gobernador Gustavo Sáenz, enfrascado en una dura batalla contra la decadencia social y el riesgo sanitario que lo llevó a declarar la emergencia en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín. Un dirigente de la talla del diputado MC Javier David se sumó a quienes perciben una sensación generalizada de que no se avizora adónde va a marchar la provincia con un nuevo Gobierno, sin poner en tela de juicio la sensibilidad del mandatario con el drama del norte.

Pese a ello, cuestionó cierta banalización de la crisis por el uso abusivo de frases hechas que hablan de sentimientos, de un trabajo conjunto y de una tarea que casi obligada alcanza el éxito sin que se conozca un programa político claro. Salta, en los últimos años ha duplicado la cantidad de empleados públicos y ha disminuido notablemente la inversión. Si no sale de esa inercia, será difícil ir por cosas nuevas y cambiar la realidad que se vive hace muchos años.

Si es así, habrá maestros en las plazas y tractores cortando rutas. Y ese no es el país pretendido.

Sata, 06 de marzo de 2020