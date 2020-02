Su discurso ante el plenario del Concejo Deliberante será el segundo luego de su asunción, por lo que precisamente el mensaje del arranque de su gestión es el punto para entender lo que ha ocurrido en los últimos 70 días y habrá que esperar que exponga todo lo que pretende hacer, porque muy poco es lo que puede presuponerse o concluirse.

La ciudad no muestra su mejor cara, casi sobre el fin del verano. Calles castigadas por las lluvias, yuyales cobijando basura y alimañas, dengue en algunos barrios, protesta y fastidio de vecinos. Es cierto que no se puede ignorar una crisis que agobia a todos los niveles de gobierno y en cualquier punto del país, que no todos los gobernantes encararon con el mismo temple y priorizaron los mismos problemas.

Tampoco puede obviarse que es breve el tiempo transcurrido desde que expresara la esperanza de construir en conjunto una ciudad que genere mejor calidad de vida para todos. Sí se puede marcar que no mostró demasiada voluntad por dar participación a instituciones que tienen que ver con la vida comunitaria, especialmente al Concejo Deliberante.

Sí tuvo que pensar en los más vulnerables y no por buscar una ciudad más justa con oportunidades para todos, como proponía en su discurso de apertura. El impacto sobre la Cooperadora Asistencial de una política provincial para aliviar la presión fiscal sobre los dadores de empleo, la obligó a trabajar junto al Gobernador en un nuevo modelo de asistencialismo. El primer paso fue desplegar una coraza que le permite concurrir -incluso con facultades especiales- a resolver emergencias, mediante un Programa de Asistencia Crítica creado al efecto. A partir de allí dejó que el Ejecutivo Provincial asumiera la parte más onerosa de la acción que cubría el organismo en retroceso y pudo salir indemne del conflicto.

En su asunción había reconocido que la batalla por la reducción de la pobreza es el desafío de los gobiernos nacional, provincial y municipal. No se sabe que haya tocado las puertas que sean necesarias para conseguir los fondos que esta ciudad requiere, tal como enunció el 10 de diciembre pasado.

En su mensaje del domingo seguramente dará precisiones sobre diversas políticas públicas para mejoramiento de la calidad de la población que prometió impulsar. Allí cabrán las medidas para la generación de condiciones favorables para el sector privado, el comercio, los emprendedores y el sector turístico, donde supone que hay mucho para crecer y así impulsar la generación de empleo y desarrollo que tanto se necesita.

Y es de esperar que cumpla su aspiración de concretar como una de sus primeras medidas la articulación de una descentralización operativa del municipio en cada uno de los centros vecinales para que los vecinos puedan realizar sus trámites y accedan a los servicios sin tener que trasladarse al centro de la ciudad. Y concretar otros dos objetivos: nutrir a este tiempo de mucho diálogo y consenso y poner la política al servicio de la gente y no de los políticos.

Salta, 28 de febrero de 2020