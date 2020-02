Salta Basket juega en Santiago

El equipo dirigido por Esteban Gatti ha demostrado que el Delmi se convirtió en su fortaleza, ganando 10 de los doce partidos que jugó de la local. Pero la estadística se invierte a la hora de hacer referencia a los partidos de visitante, donde solo ganó en dos ocasiones de doce.

A pesar de que los infernales no han alcanzado regularidad, se mantienen entre los cinco mejores equipo de la Conferencia Norte con 26,5 puntos, a tres del líder Villa San Martín.

Las posiciones son las siguientes: 1º) Villa San Martín 28,5, 2º) Unión (SF) 28, 3º) Deportivo Norte 28, 4º) Ameghino 27,5, 5º) Salta Basket 26,5, 6º) Oberá TC 26, 7º) Central de Ceres 23,5, 8º) Echagüe 23,5, 9º) Barrio Parque 23,5, 10º) San isidro 22,5, 11º) Independiente 22,5, 12º) Tiro Federal 20,5, 13º) Rivadavia 20 y 14º) Sportivo América 18,5.

El de esta noche será el cuarto enfrentamiento entre salteños y santiagueños en la Liga Argentina. El primero lo ganó Independiente 60 a 58 jugando de local y los restantes fueron triunfos de los infernales, 84 a 82 y 104 a 84, en el Delmi.

En el equipo santiagueño juega el base Víctor Cajal, ex jugador de Salta Basket en la temporada 2018-2019 de la Liga Argentina.

Los otros partidos que se jugarán esta noche por la Conferencia Norte serán: Sportivo América vs. Oberá TC (21), Echagüe vs. San Isidro (21) y Central de Ceres vs. Rivadavia (21.30).