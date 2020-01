Sugieren viajar al festival de Cachi antes de las 17 hs

Tras las intensas lluvias que azotaron distintos puntos del territorio salteño, el director de Vialidad Provincial, Gonzalo Macedo se refirió al estado actual de las rutas provinciales y aseguró que están óptimas para circular.

“Está todo transitable con precaución, el camino de San Antonio de los Cobres está perfecto porque anoche la lluvia no fue tan fuerte” dijo en Aries el funcionario.

Macedo recomendó a quienes asistan al festival de Cachi “que salgan temprano hacia la Cuesta (del Obispo), por si llega a pasar algo con las máquinas ahí se va a despejar inmediatamente”

“Después de las 17 no va a haber tiempo y van a tener que volver a Salta porque sin luz no se va a poder. Va a haber tres máquinas, atentos a que no pase nada” explicó.

En términos generales, el director de Vialidad sostuvo que todas las interrupciones registradas en las rutas provinciales han sido causadas por derrumbes, los despejes tuvieron lugar en menos de tres y no se registró daños en las calzadas ni roturas de terraplén.