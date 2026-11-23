Las obras sobre la avenida Circunvalación Papa Juan Pablo XXIII, en la ciudad de Salta, registran un avance del 30%. La intervención comprende la pavimentación de calzadas, la construcción de veredas y bicisendas, además de mejoras previstas en la iluminación de los sectores cercanos al canal pluvial.

Hasta el momento, se hormigonaron más de 150 metros lineales en dos calzadas y se trabaja en la preparación del suelo en otros 200 metros para continuar con la pavimentación.

En el sector comprendido entre avenida Usandivaras y calle Entre Ríos, comenzaron los trabajos de hormigonado de la ciclovía que bordea el canal. También se están colocando postes y cañerías para la futura instalación del sistema de iluminación.

La obra está dividida en dos tramos. El primero, entre calle Vuelta de Obligado y avenida Usandivaras, abarca aproximadamente 982 metros e incluye la construcción de calzadas de hormigón, veredas, bicisendas e infraestructura para iluminación.

El segundo tramo se extiende desde avenida Usandivaras hasta calle Entre Ríos, a lo largo de unos 1.745 metros. Allí están previstas nuevas veredas y bicisendas, barandas metálicas de protección junto al canal, infraestructura para luminarias LED y señalización vial.

Además de las modificaciones en la circulación, el proyecto contempla la recuperación de espacios verdes ubicados a lo largo de la avenida, con juegos, forestación, parquización, equipamiento urbano y nuevos senderos peatonales.