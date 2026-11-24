Dos jóvenes de 21 y 22 años fueron rescatados este lunes por la noche en el río Juramento, en inmediaciones de la ruta provincial 47, después de que una crecida repentina les impidiera regresar a la orilla.

Según informó la Policía de Salta, la alerta se recibió alrededor de las 19. Ambos habían cruzado el río mientras compartían una tarde con familiares, pero el aumento del caudal los dejó varados del otro lado.

Efectivos de la División Lacustre y Fluvial Cabra Corral llegaron con elementos de rescate y establecieron comunicación con los jóvenes. Luego utilizaron una balsa para trasladarlos hasta una zona segura, con colaboración de la empresa Salta Rafting.

Los dos se encontraban en buen estado de salud y sin lesiones. En el operativo también participaron policías de la Comisaría 6 de Coronel Moldes.