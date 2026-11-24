El Gobierno nacional renovó la conducción del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y desplazó a Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, quienes se desempeñaban como director y subdirector ejecutivo del organismo, respectivamente.

El Ministerio de Salud confirmó que Verónica Gabriela Pérez asumirá como directora ejecutiva, mientras que Elizabeth Ana Osterberg ocupará la subdirección. Ambos funcionarios salientes llevaban casi tres años al frente de la institución.

Según la cartera sanitaria, la nueva gestión estará orientada a modernizar el organismo, administrar sus recursos de manera más eficiente y mejorar la atención de jubilados y pensionados de todo el país.

Los reclamos de afiliados del PAMI en Salta

El recambio de autoridades se produce en medio de cuestionamientos por el funcionamiento del organismo, las restricciones en la cobertura de medicamentos y las dificultades para acceder a prestaciones médicas.

En Salta, la secretaria de las Personas Mayores de la Provincia, Agustina Esteban Zamar, había advertido por Aries sobre las demoras en autorizaciones, estudios y tratamientos que enfrentan los afiliados.

También el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, había cuestionado las políticas implementadas por el organismo nacional: "No están acertando las medidas que se están tomando".

Por el momento, el anuncio del Gobierno nacional no contempla modificaciones específicas en la cobertura de medicamentos ni en las prestaciones de los afiliados.