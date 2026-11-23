Después del empate sin goles en el Gigante del Norte, el Albo retomará los entrenamientos esta tarde y comenzará a preparar el partido decisivo en Ezeiza. El proximo viernes 21 hs sera la rechancha, y la obligacion es del Albo para ganar y seguir adelante.El conjunto salteño está obligado a ganar para seguir soñando con el segundo ascenso a Primera División.