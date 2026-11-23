La organización confirmó que Boca Juniors y Platense disputarán la final de la Copa Argentina el próximo 2 de diciembre. El Xeneize y el Calamar se enfrentarán por el título en un partido que promete ser uno de los grandes acontecimientos del cierre de la temporada del fútbol argentino.
River venció 3-1 a Lanús y avanzó a cuartos del Torneo Clausura
Deportes23/11/2026Ivana Chañi
El equipo de Leonardo Ponzio superó un empate parcial en el Monumental y cerró la clasificación en el tramo final.
River se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 tras derrotar 3-1 a Lanús en el estadio Monumental, en un cruce de octavos de final que exigió reacción en el segundo tiempo, según informó el sitio 442.
Goles del primer tiempo y reacción granate
El conjunto local se puso en ventaja a los 14 minutos mediante un penal ejecutado por Thiago Almada tras una falta de Carlos Izquierdoz sobre Nicolás Otamendi sancionada por el árbitro Pablo Dóvalo. A los 31 minutos, Lanús igualó 1-1 a través de Ramiro Carrera luego de una jugada combinada entre Eduardo Salvio y Agustín Medina.
Despegue en el complemento y próximo cruce
En la segunda mitad, tras un tiro libre de Almada que dio en el travesaño a los 23 minutos, Tobías Andrada capturó el rebote y anotó el segundo gol con un remate cruzado; sobre el cierre, Almada volvió a convertir para sentenciar el 3-1.
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Después del empate sin goles en el Gigante del Norte, el Albo retomará los entrenamientos esta tarde y comenzará a preparar el partido decisivo en Ezeiza. El proximo viernes 21 hs sera la rechancha, y la obligacion es del Albo para ganar y seguir adelante.El conjunto salteño está obligado a ganar para seguir soñando con el segundo ascenso a Primera División.
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