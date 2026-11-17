La Provincia promulgó la Carta Municipal de Apolinario Saravia mediante el Decreto 760/2026. El texto, sancionado como Ley 8563, fue publicado este martes 17 de noviembre en el Boletín Oficial y establece cómo se organiza el gobierno local.

El preámbulo reconoce el trabajo de los representantes de Apolinario Saravia, Coronel Mollinedo y las zonas rurales que integraron la Convención Municipal.

Qué herramientas de participación prevé

La Carta establece tres mecanismos de democracia directa: iniciativa popular, referéndum y presupuesto participativo. Su aplicación deberá reglamentarse por ordenanza. El texto también dispone que el municipio promueva audiencias públicas.

Cómo se organiza el gobierno municipal

El gobierno queda a cargo de un Departamento Ejecutivo, encabezado por el intendente, y de un Concejo Deliberante. Tanto el intendente como los concejales se eligen por voto directo, conforme a la Constitución provincial y la legislación vigente.