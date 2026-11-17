El intendente de Salta, Emiliano Durand, encabezó el lunes 16 de noviembre en Córdoba la primera sesión plenaria de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje desde que asumió su presidencia en abril. Ante representantes de distintos municipios, planteó dos objetivos para 2027: fortalecer la cooperación entre ciudades argentinas y ampliar los vínculos con redes de otros países.

Un acuerdo con las redes de Colombia y México

La Municipalidad de Salta anunció que Durand firmará, en nombre de la Red Argentina, un memorándum con las redes de Colombia y México para intercambiar experiencias e impulsar proyectos conjuntos. La firma está prevista en el V Foro Latinoamericano de Ciudades del Aprendizaje, que reúne en Córdoba a representantes de 67 ciudades de 12 países.

Qué experiencias aporta Salta

La Municipalidad señaló que la Escuela de Emprendedores y las Fábricas de Oficios fueron parte de la experiencia que llevó a Salta a presidir la red argentina, vinculada a la UNESCO. También destacó el programa Manos Salteñas, que capacitó a más de mil vecinos en cerámica, telar e hilado.