La estatua de Facundo de Zuviría que hoy se levanta en el Parque San Martín fue encargada a Lola Mora en 1906 para el Palacio del Congreso. La figura, tallada en mármol de Carrara, estuvo en el Salón Azul antes de llegar a Salta. Su emplazamiento actual, en avenida San Martín y Santa Fe, se inauguró el 20 de febrero de 1923.

Este martes 17 de noviembre, durante un recorrido de Pelo & Barba, por Aries, se observó que el entorno del monumento estaba limpio y cuidado. Algunas placas presentan corrosión y la que mira hacia el lago resulta difícil de leer.

Por qué los jardines llevan el nombre de Lola Mora

Desde 1995, el sector del parque que rodea la estatua se llama Jardines de Lola Mora. Una de sus placas recuerda que la artista nació el 17 de noviembre de 1866 en El Tala, departamento La Candelaria, de acuerdo con la Secretaría de Cultura de Salta. La fecha de su nacimiento se conmemora como el Día Nacional del Escultor y de las Artes Plásticas.

El trabajo de Lola Mora también está ligado al Monumento 20 de Febrero. Algunas de las piezas de bronce del conjunto se fundieron en París bajo su supervisión artística.