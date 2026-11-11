Salta redujo un 23% la superficie afectada por incendios

La superficie afectada por incendios en Salta disminuyó respecto del año pasado, según informó el subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez. El funcionario atribuyó esta reducción a las tareas de prevención y contención del fuego que se realizan durante todo el año, mediante un trabajo conjunto entre distintos organismos.

“Gracias a los trabajos de prevención y a las tareas para evitar que el fuego se propague, este año se quemó un 23% menos de superficie que el año pasado”, señaló en diálogo con Aries.

Rodríguez explicó que estos resultados responden a la coordinación entre municipios, bomberos voluntarios, Bomberos de la Policía y la brigada de la Subsecretaría de Defensa Civil, que desarrollan distintas acciones para reducir el impacto de los incendios. “Es un trabajo que se hace en silencio”, remarcó.

En esa línea, el funcionario se refirió a las quemas de campos y aclaró que está prohibido realizarlas sin autorización. Explicó que los propietarios pueden solicitar un permiso para efectuar estas prácticas de manera controlada, mediante un procedimiento que involucra al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Seguridad y a la Subsecretaría de Defensa Civil.

“Una quema con la autorización correspondiente, con el estudio de los días de la meteorología y de las horas para quemar, bajo supervisión de alguien que sepa, sí se puede hacer. Hay que hacer el trámite”, indicó.

Como ejemplo, mencionó las quemas autorizadas realizadas este año en aproximadamente 1.200 hectáreas de cañaverales en Orán, con la colaboración de las empresas involucradas.

“Este año no lamentamos quema de monte nativo, por ejemplo. El año pasado se nos quemaron casi 6.000 hectáreas”, destacó.

De esta manera, el funcionario diferenció las quemas autorizadas, que requieren estudios previos y supervisión, de los incendios que se busca prevenir y contener mediante las tareas desarrolladas durante el año.