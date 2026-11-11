A 10 años del Centro de Adopciones, homenajearon a Nicolás Mancilla

El Centro de Adopciones de Salta cumplió diez años y recordó a Matías Nicolás Mancilla, el joven cuyo nombre lleva la institución y que perdió la vida cuando intentaba salvar a un perro que se ahogaba en el canal Roberto Romero, durante una fuerte tormenta. El aniversario reunió a sus padres, trabajadores del establecimiento y autoridades municipales, en una jornada que también permitió repasar el trabajo realizado para encontrar nuevos hogares a los animales rescatados.

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue el recuerdo de Nicolás por parte de sus padres, Noemí y Fernando, quienes estuvieron presentes en el homenaje y compartieron cómo mantienen viva su memoria.

“Si bien las heridas van cicatrizando con el paso del tiempo, el recuerdo es permanente y siempre que llega esta fecha lo recordamos con mucho amor, porque él era amor y se desvivía por los animalitos, tanto así que sacrificó su vida por querer salvar a otra”, expresaron.

Durante la jornada, se descubrieron una placa conmemorativa por los diez años del establecimiento y un mural con imágenes de perros, que representa las historias de los animales que llegan al centro.

Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones, destacó que la historia de Nicolás sigue siendo una referencia para quienes trabajan en el lugar. “Para nosotros llamarnos Matías Nicolás Mancilla no es solamente un nombre. Recuerden que este es un chico que perdió la vida rescatando un animalito que se estaba ahogando en zona sur”, expresó.

El funcionario señaló que los valores de valentía, solidaridad y amor por los animales que representó aquel gesto forman parte del trabajo cotidiano de la institución y del mensaje que buscan transmitir a voluntarios y familias adoptantes. “Son 10 años de mucha historia, de mucho trabajo, de mucho compromiso y, por sobre todo, son 10 años de estar dándoles segundas oportunidades a muchos animalitos”, sostuvo.

En cuanto a la actividad del establecimiento, Díaz informó que desde el inicio de la actual gestión municipal se concretaron más de 700 adopciones, tanto en el centro ubicado en avenida Gato y Mancha sin número como en las jornadas externas que se realizan en distintos puntos de la ciudad.

El director también explicó el significado del mural inaugurado durante el aniversario, que muestra imágenes de perros y refleja algunas de las situaciones que atraviesan los animales antes de encontrar una familia. “Trabajamos todos los días para que esas historias tristes terminen en historias felices, con perros con nuevas familias”, expresó.