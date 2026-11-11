Un incendio de pastizales afectó más de cuatro hectáreas en Las Higuerillas

Un incendio de pastizales afectó aproximadamente cuatro hectáreas y media en la zona de Las Higuerillas, sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1574. El fuego se registró el martes al mediodía y requirió la intervención de distintos equipos de emergencia para controlar las llamas.

El operativo estuvo a cargo de la Brigada Forestal de la Subsecretaría de Defensa Civil, que trabajó en el lugar junto a efectivos de la Policía de Salta y bomberos voluntarios.

También participaron dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios del barrio Castañares, de la ciudad de Salta, y del cuartel General Manuel Belgrano, de General Güemes.

Los equipos realizaron tareas de sofocamiento para controlar el avance del fuego y posteriormente trabajaron en el enfriamiento de la zona afectada, con el objetivo de extinguir por completo los focos ígneos.

Según informó Defensa Civil, el incendio alcanzó una superficie aproximada de 4,5 hectáreas de pastizales. Tras las tareas realizadas, los focos fueron extinguidos.

Desde el organismo provincial destacaron la colaboración de los cuerpos de bomberos voluntarios que participaron del operativo.