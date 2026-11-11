Son 81 los aspirantes para el Observatorio de Violencia contra las Mujeres

Un total de 81 personas se postularon para representar a la Cámara de Senadores de Salta ante el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Tras el cierre de la convocatoria pública, la Comisión Especial de la Mujer, Género y Diversidad resolvió iniciar este jueves 12 de noviembre las entrevistas personales, con el objetivo de completar el proceso de selección antes de que termine el año.

La decisión se tomó durante una reunión realizada este miércoles, en la que los legisladores acordaron entrevistar a la totalidad de los aspirantes antes de avanzar con la designación, prevista en la Ley provincial N° 7.863.

La presidenta de la comisión, Leonor Minetti, explicó que el elevado número de inscriptos demandará un trabajo de evaluación que comenzará de inmediato. “La idea de la comisión es entrevistar a todos y cada uno de los postulantes”, afirmó.

La legisladora también adelantó los plazos que manejan para completar el proceso. “La idea es que antes de fin de año tengamos definido quién va a ser el nuevo representante del Senado ante el Observatorio de Violencia de Género”, señaló.

Minetti reconoció que la cantidad de personas interesadas superó sus expectativas y destacó la participación registrada durante la convocatoria. “La verdad que me sorprendió muchísimo la cantidad de gente que se presentó a esta convocatoria”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que ahora comenzará una etapa de evaluación para determinar quién ocupará el lugar en representación de la Cámara alta provincial. “Nos toca la difícil tarea de evaluar cuál va a ser la persona, y va a ser una selección que la va a realizar toda la Comisión Especial de la Mujer”, indicó.

La reunión estuvo encabezada por Minetti y contó con la participación de los senadores Alejandra Navarro, Luciano Elvira y Jorge Soto, integrantes de la comisión. También estuvieron presentes los legisladores Dani Nolasco, Gonzalo Guaymas y Manuel Pailler.

Con las entrevistas previstas a partir de este jueves, el Senado avanzará en la selección de su representante ante el organismo provincial dedicado a la problemática de la violencia contra las mujeres.