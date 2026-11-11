Advierten que las altas temperaturas aumentan el riesgo de incendios

Tras los incendios registrados en Las Higuerillas y en San Lorenzo, desde Defensa Civil advirtieron que las altas temperaturas, la baja humedad y la vegetación seca mantienen el riesgo de nuevos focos en distintos sectores de Salta.

“Por este fenómeno de El Niño ya sabíamos que iba a haber altas temperaturas. Va a haber un sube y baja de temperatura. Todos los pronósticos indican que, en lo que tiene que ver con las lluvias, va a ser medianamente dentro de lo normal, pero en temperatura sí, mucho más alta”, señaló el subsecretario del área, Gonzalo Rodríguez, en diálogo con No es una tarde cualquiera, por Aries.

El funcionario explicó que todavía no comenzó el período de precipitaciones más intensas y que las lluvias registradas hasta ahora no alcanzaron a toda la provincia. Por eso, mientras algunos sectores comenzaron a recuperar su vegetación, otros permanecen secos y expuestos al fuego, especialmente durante jornadas en las que la temperatura alcanza los 35 °C.

En esa línea, Rodríguez hizo especial hincapié en la necesidad de evitar la quema de basura, hojas y restos de poda, ya que estas prácticas pueden originar incendios que se extiendan hacia terrenos vecinos o fincas cercanas.

“Es momento de empezar a tomar conciencia en eso y empezar a cuidar al vecino también, porque un incendio que nace en un lugar puede terminar perjudicando a un vecino, a una finca lindera”, sostuvo.

Respecto de las previsiones meteorológicas, aclaró que los pronósticos a largo plazo tienen un mayor margen de incertidumbre. “Estos fenómenos son impredecibles. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional da un año normal, pero los pronósticos a largo plazo son los que tienen menos certeza”, explicó.

Por ese motivo, Defensa Civil realiza un seguimiento permanente de las condiciones climáticas. “Esto es un seguimiento día tras día, hora tras hora, de ir monitoreando y viendo la evolución de los fenómenos”, afirmó.