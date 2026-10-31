Rutas peligrosas en Salta: seis tramos requieren especial precaución este sábado

Las lluvias y el deterioro de distintos caminos complican la circulación en varias rutas de Salta este sábado 31 de octubre. La Ruta Nacional 68 presenta deslizamientos y derrumbes en banquinas, mientras que en la Ruta Nacional 51 se advierte sobre un socavón antes de San Antonio de los Cobres.

Según el informe actualizado a las 6 de la mañana por la Subsecretaría de Defensa Civil, también hay sectores con barro, animales sueltos, pozos y visibilidad reducida por neblina.

Las seis rutas que requieren mayor precaución

Entre los tramos más comprometidos se encuentran:

Ruta Provincial 18, Isla de Cañas: pedregullo y cruces de río que dificultan la circulación.

Ruta Provincial 53: presencia de lodo y sectores resbaladizos por las lluvias.

Ruta Provincial 27, Tolar Grande: trabajos de mantenimiento.

Ruta Nacional 51: socavón antes de San Antonio de los Cobres y calzada irregular.

Ruta Nacional 68: deslizamientos por lluvias y derrumbes activos en banquinas.

Ruta Provincial 33: neblina y llovizna, con visibilidad reducida.

Baches y animales sueltos en el norte provincial

En el departamento Orán, la Ruta Nacional 34 entre Pichanal y Embarcación presenta baches, animales en la calzada y banquinas irregulares.

También se recomienda precaución al circular por la Ruta Nacional 50, especialmente en el sector del puente sobre el río Pescado.

En San Martín, la Ruta Nacional 34 presenta baches y animales sueltos entre Embarcación y General Mosconi, además de sectores con obras y calzada deteriorada hacia Salvador Mazza.

Las rutas provinciales 13, 15, 19 y 54 también requieren atención por la presencia de animales, barro o tránsito de camiones.

Precaución en Metán, Cafayate y los Valles

En la Ruta Nacional 9/34 continúan los trabajos de reparación entre Rosario de la Frontera y Metán. Hay sectores con baches y calzada resbaladiza por las precipitaciones.

En Cafayate, la Ruta Nacional 68 presenta deslizamientos entre La Merced y La Viña, y en el sector de Garganta del Diablo.

La Ruta Nacional 40 también registra trabajos de maquinaria, calamina y pozos en distintos sectores, entre ellos Cachi, Payogasta, La Poma y Seclantás.

Neblina en la Cuesta del Obispo y caminos de montaña

En la Ruta Provincial 33, especialmente en la zona de Chicoana y el Parque Nacional Los Cardones, se advierte por neblina, llovizna y posibles dificultades de visibilidad.

La Ruta Provincial 27 hacia Tolar Grande permanece transitable, aunque requiere mucha precaución por las tareas de mantenimiento.

Por su parte, la Ruta Provincial 133 en Iruya presenta tramos de cornisa, calamina y sectores sin pavimentar. Las autoridades recomiendan no cruzar arroyos.

Recomendaciones para viajar

La Subsecretaría de Defensa Civil aconsejó respetar la señalización, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.

También recomendó consultar el estado de las rutas antes de viajar, especialmente hacia zonas montañosas o sectores afectados por las lluvias.

El informe corresponde a las condiciones relevadas durante la mañana de este sábado, por lo que pueden registrarse modificaciones a lo largo de la jornada.