Cruces hacia Chile: Sico permanece cerrado y Jama habilita el tránsito con restricciones

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó el estado de los pasos fronterizos con Bolivia, Paraguay y Chile para este sábado 31 de octubre. La principal novedad es el cierre del paso de Sico para todo tipo de vehículos, mientras que los cruces hacia Bolivia y Paraguay permanecen habilitados.

Además, se advierte sobre vientos intensos en la zona cordillerana y posibles lluvias débiles en Los Toldos.

Pasos fronterizos con Bolivia

Los cruces hacia Bolivia presentan las siguientes condiciones:

Salvador Mazza: habilitado las 24 horas, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 18°C y 30°C.

Aguas Blancas, puente internacional: habilitado las 24 horas, con cielo parcialmente soleado y temperaturas entre 18°C y 30°C.

Aguas Blancas, chalanas: habilitado de 7 a 9 horas, según el informe oficial.

Los Toldos: habilitado las 24 horas, con cielo nublado, probabilidad de lluvias débiles y temperaturas entre 12°C y 29°C.

Las autoridades recomiendan circular con precaución en Los Toldos y verificar las condiciones de la Ruta Provincial 19 antes de viajar.

Cruce con Paraguay por Misión La Paz

El paso fronterizo de Misión La Paz estará habilitado de 7 a 20 horas durante este sábado.

Se prevé una jornada soleada, con temperaturas entre 19°C y 33°C y vientos de hasta 34 km/h.

Se recomienda llevar la documentación personal y del vehículo al día, mantener una buena hidratación y respetar los controles migratorios.

Paso de Sico cerrado y Jama habilitado

En los cruces cordilleranos con Chile, las condiciones son diferentes:

Paso de Sico: cerrado para toda clase de vehículos. Se esperan temperaturas entre -7°C y 8°C, con vientos de 83 km/h.

Paso Socompa: paso exclusivamente ferroviario, con vientos de hasta 107 km/h.

Paso de Jama, en Jujuy: habilitado de 8 a 20 horas para toda clase de vehículos, con temperaturas entre -8°C y 10°C y vientos de 82 km/h.

Ante las bajas temperaturas y los fuertes vientos, se recomienda llevar abrigo y ropa térmica, contar con combustible suficiente y verificar el estado de las rutas antes de iniciar el viaje.