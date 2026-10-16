Este martes habrá una nueva jornada de descacharrado en la zona norte

La Municipalidad pondrá en marcha un nuevo operativo integral de descacharrado este martes 20, en el horario de 8 a 12, abarcando los barrios Mirasoles y El Huaico.
Salta16/10/2026Iván LuisIván Luis

descacharrado-zona-norte-4-1024x576

Las labores preventivas se desarrollarán de manera conjunta con organismos provinciales, nacionales, fuerzas de seguridad y el Ejército, con el objetivo prioritario de neutralizar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión del dengue y la chikungunya.

El cuadrante delimitado para la intervención comprende la avenida De la Memoria, Verdad y Justicia, Calle Q, avenida Democracia, avenida Lucrecia Barquet, la Ruta 28 y la calle Carlos Urrutia, donde los vecinos deberán retirar a la vereda todos aquellos recipientes y elementos en desuso que puedan acumular agua estancada.

Esta iniciativa adquiere un valor estratégico frente al incremento de las temperaturas primaverales y los pronósticos meteorológicos que anticipan lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño, sumándose a las 262 toneladas de cacharros ya recolectadas en lo que va del año para resguardar la salud pública.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail