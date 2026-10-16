Este martes habrá una nueva jornada de descacharrado en la zona norte

Las labores preventivas se desarrollarán de manera conjunta con organismos provinciales, nacionales, fuerzas de seguridad y el Ejército, con el objetivo prioritario de neutralizar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión del dengue y la chikungunya.

El cuadrante delimitado para la intervención comprende la avenida De la Memoria, Verdad y Justicia, Calle Q, avenida Democracia, avenida Lucrecia Barquet, la Ruta 28 y la calle Carlos Urrutia, donde los vecinos deberán retirar a la vereda todos aquellos recipientes y elementos en desuso que puedan acumular agua estancada.

Esta iniciativa adquiere un valor estratégico frente al incremento de las temperaturas primaverales y los pronósticos meteorológicos que anticipan lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño, sumándose a las 262 toneladas de cacharros ya recolectadas en lo que va del año para resguardar la salud pública.