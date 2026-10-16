De aprender con YouTube a ser subcampeón latinoamericano de ajedrez a los 11 años

Con apenas 11 años, el salteño Tomás Benjamín Fernández se consagró subcampeón latinoamericano de ajedrez en un torneo disputado en La Falda, Córdoba, donde compitió en la categoría Sub-12 frente a jugadores de Argentina y Paraguay.

Benjamín visitó los estudios de Aries junto a su hermano Franco y contó que su pasión por el ajedrez comenzó hace dos años, cuando su tío Salvador le regaló un tablero y su papá le enseñó a mover las piezas.

Después comenzó a aprender mediante videos de YouTube y clases en la Escuela Gloria Leandro. Actualmente se perfecciona con grandes maestros y maestros internacionales, y dedica aproximadamente una hora diaria a practicar.

“Quiero competir en otros países y tener el nivel de maestro, como Faustino Oro y Magnus Carlsen”, expresó el pequeño ajedrecista, que también se destaca en matemática, su materia favorita.

Su mamá, Gisela, acompañó a los hermanos durante la visita y manifestó su orgullo por los logros de ambos, tanto en el deporte como en sus estudios.

Benjamín, alumno de sexto grado, aprovechó para agradecer a sus profesores, compañeros y familiares por el acompañamiento en su camino deportivo.