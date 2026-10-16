Día de la Madre: regalos desde $3.000 y horario especial en el Espacio Emprendedor de Salta

A dos días del Día de la Madre, el Espacio Emprendedor de la Municipalidad de Salta se presenta como una alternativa para quienes buscan regalos artesanales y precios accesibles en pleno centro de la ciudad.

En diálogo con Aries, Verónica, una de las vendedoras, contó que el local ubicado en la intersección de San Martín y Buenos Aires ofrece una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores salteños.

Entre las opciones se encuentran flores tejidas desde $3.000, kits de floreros con velas desde $12.000 y remeras desde $20.000. También hay tejidos, carteras, artículos de cuero, cerámica y canastos que pueden alcanzar los $72.000.

“Tenemos algunos kits que ya vienen armaditos”, señaló Verónica, quien explicó que los vendedores también asesoran a quienes todavía no saben qué regalar.

Horarios especiales para el Día de la Madre

Este viernes, el espacio atenderá hasta las 14:30 y volverá a abrir de 17:30 a 21:30. El sábado 17 de octubre funcionará de corrido, de 10 a 22, para facilitar las compras de último momento.

La vendedora confirmó que ya comenzaron las ventas por el Día de la Madre, aunque espera que el mayor movimiento se registre durante el sábado.

El Espacio Emprendedor abrió el 10 de septiembre y mantiene una modalidad de rotación cada 60 días. La primera tanda de emprendedores permanecerá hasta el 9 de noviembre, cuando ingresarán nuevos participantes.