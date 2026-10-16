Habilitan la pesca deportiva en el río Bermejo hasta el 1 de noviembre

La pesca deportiva volvió a estar habilitada de manera excepcional en el río Bermejo y sus afluentes, aunque con una condición obligatoria: todos los peces capturados deben ser devueltos inmediatamente al agua. La autorización rige desde el 13 de octubre y se extenderá hasta el 1 de noviembre de 2026 inclusive. A partir del día siguiente comenzará una veda total que impedirá cualquier actividad pesquera en la zona.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Nº 821/2026 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que modifica por única vez el régimen previsto en la Resolución Nº 567/2026 y su Anexo I.

Durante el período habilitado, los pescadores podrán realizar la actividad únicamente bajo la modalidad de devolución obligatoria. Esto significa que está prohibido extraer, retener, transportar o sacrificar los ejemplares capturados, que deberán regresar de inmediato a su hábitat natural.

La decisión responde a un pedido de comerciantes y sectores vinculados con la pesca en Orán, cuyas actividades económicas se vieron afectadas por las malas condiciones climáticas registradas durante agosto y septiembre.

Con esta habilitación temporal se busca permitir la continuidad de la actividad recreativa y comercial vinculada al sector, sin autorizar la extracción de peces del río.

Desde el 2 de noviembre comenzará la veda total de pesca deportiva en el Bermejo y sus afluentes. A partir de esa fecha quedará prohibida cualquier actividad pesquera en la zona, conforme a lo dispuesto en la resolución.