Día de la Madre en Salta: entre regalos de $20.000 y almuerzos compartidos para cuidar el bolsillo

A pocas horas del Día de la Madre, el movimiento comercial comienza a intensificarse en el centro de Salta. Sin embargo, muchos vecinos todavía no definieron cuánto gastarán y prefieren comparar precios antes de comprar.

En una recorrida de Aries por las peatonales, se les consultó a los salteños sobre sus presupuestos para este domingo 18 de octubre. Las respuestas fueron variadas, aunque coincidieron en la necesidad de organizar los gastos.

Un joven estimó que podría destinar hasta $100.000 entre regalos y una reunión familiar. Otra vecina contó que organizaron un intercambio de regalos, conocido como mamá invisible, con un monto de referencia de $20.000 para reducir los costos.

También hubo quienes eligieron compartir los gastos de la comida. Una familia de Cachi, integrada por nueve hermanos, explicó que todos aportarán para el almuerzo del domingo.

“Un lechón nos sale como $150.000 y entre nueve, dividiendo, sale más barato”, comentó uno de sus integrantes.

Promociones para atraer compradores

Durante la recorrida se observaron carteras y zapatos desde aproximadamente $30.000, además de comercios que ofrecen descuentos, cuotas sin interés y regalos por compras superiores a determinados montos.

A pesar de estas promociones, varios testimonios reconocieron que todavía estaban buscando precios y que resolverían sus compras durante el sábado.