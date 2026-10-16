Brasil reduce la jornada laboral a 40 horas semanales sin bajar los salarios

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró la aprobación de una reforma laboral que reduce la jornada máxima de trabajo de 44 a 40 horas semanales, establece dos días de descanso y garantiza que los trabajadores mantengan sus salarios.

La iniciativa fue aprobada por el Senado brasileño con 75 votos a favor y uno en contra, completando su tratamiento parlamentario. Ahora resta su promulgación para que comience el proceso de implementación.

“Es una conquista histórica para millones de trabajadores y trabajadoras, que ahora tendrán más tiempo para descansar, estar con la familia, cuidar de sí mismos y vivir”, expresó Lula en sus redes sociales.

La reforma pone fin al denominado esquema 6x1, que permite trabajar seis días por semana y descansar solamente uno. Con el nuevo sistema, la jornada se organizará en cinco días laborales y dos de descanso remunerado.

Cómo se aplicará la reducción

El cambio será gradual. Dos meses después de la promulgación, la jornada máxima bajará a 42 horas semanales y, transcurrido un año, se reducirá a 40 horas, con un límite general de ocho horas diarias.

La modificación beneficiará especialmente a trabajadores de sectores como el comercio, el transporte y la gastronomía, donde las jornadas de seis días son habituales.

La medida también generó cuestionamientos de organizaciones empresariales, que advirtieron sobre posibles aumentos en los costos laborales y dificultades para determinados sectores productivos.

La aprobación se produjo en plena campaña electoral brasileña, a pocos días de la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, en la que Lula competirá con Flávio Bolsonaro.

Aunque el dirigente opositor había cuestionado inicialmente la iniciativa, finalmente acompañó su aprobación en el Senado.

La reforma representa uno de los principales cambios recientes en la legislación laboral brasileña y reabre el debate regional sobre la reducción de la jornada de trabajo sin pérdida de ingresos.