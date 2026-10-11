Argentina se quedó sin representantes en Shanghái: Cerúndolo cayó ante Mensik

Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de Shanghái tras perder ante el checo Jakub Mensik, resultado que dejó al tenis argentino sin representantes en el cuadro de singles del torneo chino.

La derrota, publicada por ESPN, puso fin a la participación nacional después de una jornada especialmente adversa para los tenistas argentinos.

El sábado habían quedado eliminados Tomás Martín Etcheverry, Sebastián Báez, Thiago Tirante, Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo, quienes no consiguieron superar sus respectivos compromisos.

Entre las derrotas más destacadas estuvo la de Juan Manuel Cerúndolo frente al español Carlos Alcaraz, que se impuso por 6-3 y 6-3.

Francisco era la última esperanza argentina para avanzar a los octavos de final, pero su caída ante Mensik completó la eliminación de la delegación nacional.