Argentina perdió más de 32 mil empresas empleadoras desde que asumió Milei

Argentina registra 32.290 empresas empleadoras menos que al finalizar el gobierno de Alberto Fernández, según los últimos datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondientes a julio de 2026.

El informe, difundido por la Agencia Noticias Argentinas, revela que el país acumula 18 meses consecutivos de caída en la cantidad de empleadores registrados.

Al cierre de julio había 480.067 empresas con trabajadores registrados, frente a las 512.357 contabilizadas en diciembre de 2023. La reducción alcanza el 6,3%.

La tendencia también se observa en períodos más recientes. En comparación con julio de 2025, se registraron 15.475 empleadores menos, una contracción del 3,1%. En lo que va de 2026, la pérdida asciende a 9.682.

La magnitud de la reducción supera incluso la registrada durante la pandemia, cuando el número de empleadores cayó en 21.405 entre febrero de 2020 y septiembre de 2021.

Sin embargo, la SRT aclaró que no todas las bajas equivalen necesariamente a cierres de empresas. También pueden responder a reorganizaciones, cambios de CUIT, modificaciones de personal o de la modalidad laboral.